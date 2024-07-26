Korkan kedi 4. kattan atlayarak kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Korkan kedi 4. kattan atlayarak kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kedi, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekibinden korkarak 4. kattan atladı ve gözden kayboldu.

26.07.2024 19:38  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu kedi dokuz canlı: Kurtarmaya gelen itfaiye ekibinden korkup 4'üncü kattan atladı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 4. kattaki balkonda bulunan bir kedi kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeden korkunca metrelerce yükseklikten apartman girişinin üzerindeki tenteye sonrasında da itfaiye aracının üzerine atlayarak kaçıp gözden kayboldu.

Film gibi olay Kurtuluş Mahallesi 204 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ev sahiplerinin dışarıda olduğu dairenin balkonunda sürekli miyavlayan kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifetiyle evin balkonuna çıktı. Balkona giren itfaiye erinden korkan kedi kendini metrelerce yükseklikten yere bıraktı. Apartman girişinin üzerindeki tentenin üzerine düşen kendi daha sonra giriş katındaki demire tırmanarak bulunduğu yere ulaşmak isteyen itfaiye erinden ikinci kez korkup bu sefer itfaiye aracının üzerine atladı. Buradan da yere atlayan kedi çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan olay 'kedi gibi dokuz canlı' sözünü akıllara getirirken, kedinin olayda yara almaması teselli kaynağı oldu.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, kedi, Kurtarma, Hayvanlar, Olaylar, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Korkan kedi 4. kattan atlayarak kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:14:22. #1.11#
SON DAKİKA: Korkan kedi 4. kattan atlayarak kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement