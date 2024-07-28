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Korkuluğa sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

SİVAS - Sivas'ta bir kedi, pencerenin demir korkuluğuna kafasını sıkıştırdı. Yaramaz kedi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah saatlerin Şeyh Şamil Mahallesi 47'nci sokakta meydana geldi. Bir apartmanın etrafında gezinen kedi, demir pencere korkuluğunda sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kediye zarar vermeden demir makası ile korkuluğu kesen itfaiye personelleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması, görenlerden takdir topladı.