Koruma Altındaki Çocuklara Doğa Keyfi

Bilecik'te koruma altında bulunan çocuklar doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara köfte ekmek ikram edilirken, ip atlama ve voleybol başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar, düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi hem de yaz tatilinin tadını çıkardı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi, onların kendilerini değerli ve mutlu hissetmeleri açısından büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizler için en büyük mutluluk. Onların güzel hatıralar biriktirmeleri için bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.