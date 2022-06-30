Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek - Son Dakika
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Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek

30.06.2022 00:59
Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerinin koordinasyonunda, binlerce çocuğa kucak açan koruyucu ailelerin katılımı ile bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanacak 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde millet bahçelerinde veya açık alanlarda şenlikler düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerinin koordinasyonunda, binlerce çocuğa kucak açan koruyucu ailelerin katılımı ile bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanacak 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde millet bahçelerinde veya açık alanlarda şenlikler düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile odaklı hizmetlerinden "koruyucu aile" uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla geçen yıl ilan edilen ve bu yıl ilk kez 81 ilde kutlanacak "30 Haziran Koruyucu Aile Günü"nde koruyucu aileler şenliklerde bir araya gelecek. Koruyucu ailelikle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla tüm illerde etkinlikler planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruyucu ailelerin, çocukların ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılacağı kortej yürüyüşleri yapılarak, millet bahçelerinde veya açık alanlarda şenlikler organize edilecek. Koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması için 2012'de düzenlenen Gönül Elçileri Projesi'ne öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da koruyucu ailelere Koruyucu Aile Günü dolayısıyla birer tebrik kartı gönderecek.

Ankara'da da 6 Temmuz'da Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde koruyucu ailelerle program düzenlenmesi planlanıyor.

8 bin 703 çocuk aile ortamında büyüyor

Çocukların aile ortamında daha sağlıklı büyümesi amacıyla "aile odaklı" hizmet modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aileliği teşvik ediyor. Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların sorumluluğunu devlet denetiminde geçici süreyle koruyucu aileler üstleniyor. Türkiye'de 7 bin 186 koruyucu aile yanında 8 bin 703 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılıyor.

Koruyucu aile olmak için Türkiye'de sürekli ikamet etme, en az ilkokul eğitimi alma, 25-65 yaş arasında ve düzenli gelire sahip olma şartları bulunuyor. Koruyucu ailelere koruyucu aile hizmeti verilen her bir çocuk için bakım, eğitim ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla destek sağlanıyor. Koruyucu ailelerin talep etmeleri halinde çalışmayan eş için isteğe bağlı sigorta primleri de ödeniyor. Koruyucu ailelere Temel Anne- Baba Eğitimi, Çocuk Gelişimi, İletişim, Ergenlik, Güçlendirme ve Stresle Başa Çıkma, Bağlanma ve Gelişim, Travma ve İyileşme vb. birçok konuda eğitim veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruyucu ailelere ve çocuklara yönelik hizmetin etkin yürütülebilmesi için psikososyal destek veriliyor. Çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde ziyaretler yapılarak izleniyor. Koruyucu ailelik için ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulabileceği gibi e-Devlet üzerinden de müracaat edilebiliyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek - Son Dakika
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