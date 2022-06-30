Koruyucu aileler günlerini kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Koruyucu aileler günlerini kutladı

30.06.2022 17:53
Koruyucu aileler günlerini kutladı

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilen 30 Haziran'da Balıkesir'de çeşitli kutlamalar gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Koruyucu Aile Günü olarak ilan edilen 30 Haziran'da Balıkesir'de çeşitli kutlamalar gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirilerek 220 koruyucu aile Değirmenboğazı'nda piknikte buluştu.

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak Milli Kuvvetler Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken daha sonra aileler piknikte bir araya geldi. Kortej yürüyüşünün sonunda koruyucu aileler Ali Hikmet Paşa Meydanında yüzlerce balonu gökyüzüne salarak koruyucu ailelik hakkında sosyal mesaj verdi. Etkinlikte Balıkesir'de çocukların yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olmaya davet edildi.

İl Müdürü Hatice Dost: "Korunmaya muhtaç çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın; kendi aile ortamlarında özellikle eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen kişilere "Koruyucu Aile" denilmektedir. Koruyucu aile hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın, normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumumuzla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olmaktadır. Aile ortamına sahip çıkan koruyucu ailelerin, bu ortamdan uzaklaşmış korunmaya ihtiyacı olan çocuklara sahip çıktığında, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisiyle gözettiğinde ve şefkat dolu sıcak aile ortamında yetiştirdiğinde çocukların sağlıklı bireyler olabildiklerinin bilimsel olarak kanıtlandığını biliyoruz.

"Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyoruz"

Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunun farkındalığının artırılması amacıyla kan bağının değil can bağının esas olduğu 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde çocuklarımızın mutlu hikayelerin kahramanları ile birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında farkındalık oluşturan ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Müdürlüğümüzle işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkesi koruyucu aile olmaya bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
AK Parti'li Canbey: 'Muhalefetin, diplomatik başarının mutluluğuna ortak olmasını beklerdik' AK Parti'li Canbey: 'Muhalefetin, diplomatik başarının mutluluğuna ortak olmasını beklerdik' 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi 'Koruyucu Aile Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koruyucu aileler günlerini kutladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: Koruyucu aileler günlerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement