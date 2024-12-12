KOSGEB Destekleri 25 Milyon TL'yi Geçecek

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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - KOSGEB Aksaray İl Müdürü Hakan Koçak, KOSGEB'in bu yılın sonuna kadar verdiğimiz destek tutarının 25 milyon TL'yi geçeceğini bildirdi.

KOSGEB Aksaray İl Müdürü Hakan Koçak, KOSGEB destekleri konusunda 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, işletmelere verilen ödemelere ve yeni yıla ilişkin olabilecek desteklemelere yönelik bilgilendirme yaptı.

KOBİ ve girişimcilere bu yıl verilen desteklere ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Koçak, "Destekleri 7 başlık altında sayabiliriz. ARGE desteği, geleneksel girişimcilik destek programı, ileri girişimcilik destek programı, iş kurma desteği, işletme geliştirme desteği, KOBİ girişimci destek programı ve sanayi destek programı gibi programlar altında 125 işletmeye 21 milyon TL civarında destek vermişiz" dedi.

KOSGEB'in 2024'te ciddi bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Daha önceden 40 değişik destek programı altında destek verirken şimdi destek programlarının sayısını 4'e düşürdük ancak içindeki destekler yine aynı kaldı. Aynı zamanda KOSGEB olarak biz 2024 yılı içerisinde sahada daha aktif olma üzere 2024 yılında bin 100 tane işletmeye saha ziyareti gerçekleştirdik. KOSGEB'in buradaki amacı; girişimci bulmak veya başarılı işletmelerin KOSGEB'den destek alabilmesini sağlamak amacıyla yüz yüze görüşerek onlardaki sıkıntıları bir şekilde teşhis etmek amacıyla ziyaret etmek. 2024 sonuna kadar da verdiğimiz destek tutarının 25 milyon TL'yi geçeceğine inanıyorum."

"Bu destek yeni değil, 3 şartımız var"

Sosyal medyada yayılan 1,5 milyon TL'lik KOSGEB desteğine ilişkin de bilgilendirme yapan Koçak, "Bu destek yeni değil. Biz 2024 yılı içinde Temmuz sonrasında uygulamaya başladı. Şu an üçüncü çağrıya çıktık. Çağrı 1 Aralık 2024 itibari ile başladı 31 Aralık 2024 itibari ile sona erecek. Burada tüm hizmet sektörü ve ticari işletmeler dışarıda bırakıldı. İmalat sanayi, yazılım ve teknik danışmanlık dediğimiz sektörler işin içerisinde yer aldı. Burada işletmelerin başvuru yapabilmesi için üç tane temel şartımız var. Bunlar nelerdir? Bir işletmenin KOBİ ölçeğinde imalatçı olması gerekiyor KOSGEB'den daha önceden girişimcilik desteğinden almamış olması lazım ki önemli bir şey bu çünkü Aksaray'da çoğu iş yeri KOSGEB tarafından desteklendi. İşletmedeki kurucu ortağın en azından yüzde 50 sermayesi veya hissesi olması lazım" ifadesini kullandı.

"KOSGEB artık hibelerden ziyade geri ödemeli destek modeline geçti"

Girişimcilerin yüzde 50 şartını sağlamaması halinde bu şartı sağlama fırsatı elde edilebileceğini belirten Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer girişimci o işletmedeki şartını sağlamıyorsa bile o yüzde 50 şartını diğer ortaklardan hisse alarak bu şartı sağlayabilir. Bu destek devam ediyor buna başvurabilmesi için işte bizim müdürlüğe girişimcileri ve işletmelerimizi davet ediyoruz. Çünkü destek programına başvuracak işletmelerin hazırlaması gereken bir başvuru formu var. 31 Aralık'a kadar bize başvurmaları lazım. 1,5 milyon TL'nin içerisinde neler var? Makine desteği, personel desteği, yazılım desteği var. Burada verdiğimiz 1,5 milyon TL maalesef hibe değil. Daha önceden çünkü işletmeler çok alışık KOSGEB'den hibe almaya. KOSGEB artık hibelerden ziyade geri ödemeli destek modeline geçti. Burada vadeyi çok uzun tutuyoruz. Bu destek programında nasıldır? 30 ay hiçbir şekilde faiz olmadan ana parayı ödemiyor. 36 aydan sonra 6 aylık da geri ödemesi alıyoruz. 42. ayda ödeme takvimi başlıyor. Onu da bir sene içerisinde dört taksitte herhangi bir şekilde faiz ödemeden banka teminat mektubu olmadan bizlere tekrar geri ödüyorlar."

Dijitalleşmenin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Hakan Koçak, "Bizim programlar bildiğimiz üzere dinamiktir. Yani bir destek programı başlar ve öyle devam etmez. O zaman ülkenin şartları ve KOBİ'lerin ihtiyaçları neyse onun gibi destek programları hemen çıkabilir. Girişimciler bizlerle sürekli diyalog içerisinde kalsınlar. Web sitemiz dinamiktir. Orayı takip etsinler, zaten programlar çıktığı zaman sosyal medyada duyuruyoruz" diye konuştu.