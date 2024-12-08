Köşk Deve Güreşi Festivali İptal Edildi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılması planlanan deve güreşi festivali olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından 8 Aralık 20204 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Köşk Dernek Deve Güreşi Festivali'nin Deve Güreşi Koordinatörü Emin Aktav tarafından olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. - AYDIN