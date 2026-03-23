Başkan Güler: "Kültürümüzün önemli bir parçasını büyük bir coşkuyla tamamladık"

23.03.2026 09:34  Güncelleme: 09:36
Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen 15. Geleneksel Deve Güreşi Festivali, yoğun bir katılımla tamamlandı. Belediye Başkanı Nuri Güler, kültürel mirasın önemini vurguladı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşi festivalini tamamladıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Kültürümüzün önemli bir parçasını büyük bir coşkuyla tamamladık" dedi.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan 15. Köşk Geleneksel Deve Güreşi Festivali Köşk Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bayramın son gününde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen festivalde, pehlivan develer hünerlerini sergiledi. Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise "Bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizi, kıymetli misafirlerimizin ve değerli hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürümüzün önemli bir parçası olan bu güzel geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına bir araya gelmek bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Uzaktan ve yakından davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmayan, bu güzel atmosferi bizlerle paylaşan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nuri Güler, Festival, Etkinlik, Kültür, Yerel, Aydın, Deve, Köşk, Son Dakika

