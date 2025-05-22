Köşk\'te Öğrencilere Siber Zorbalık Eğitimi

Aydın'ın Köşk ilçesinde öğrencilere siber zorbalık eğitimi verilip, jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köşk Beyköy Polis Abla Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlere Siber Zorbalık, Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik ve Deprem Farkındalık Eğitimi verildi. Jandarma'nın tanıtımı faaliyeti kapsamında ise birimler tarafından "Jandarmadan Gönül Köprüsü" mottosuyla öğrencilerin yanında olunduğu ifade edildi. Faaliyetin sonunda Türk bayrağı ve broşür dağıtıldı. - AYDIN