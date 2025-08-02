Köşk'te Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza - Son Dakika
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Köşk'te Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza

Köşk\'te Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza
02.08.2025 15:31
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücüler affedilmedi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralla tanımaz sürücüler affedilmedi.

Köşk İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince dün akşam saatlerinde motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Köşk ilçe merkezinde gerçekleşen denetime Köşk İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İsa Yılmaz, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimde bazı sürücülere, 'Yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmak', 'Plaka takmamak', 'Yolcu sayısına uyulmaması', 'Kask ve koruyucu ekipman takmamak' maddelerinden işlem yapıldı. Köşk İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince motosiklet sürücüleri, trafik kurallarına uyulması, kask, dizlik, reflektörlü yelek gibi koruyucu ekipmanların kullanımı ve abartılı egzoz konularında bilgilendirildi ve dikkat edilmesi gerekliliği hatırlatıldı. Köşk İlçe Emniyet Amirliği Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimlere devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Hukuk, Yerel, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köşk'te Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza - Son Dakika

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