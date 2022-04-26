Köşk'te zabıtadan bayram öncesi sıkı denetim - Son Dakika

Köşk Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde de ilçedeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, ramazan bayramı öncesinde marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıkların yanı sıra hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi ve saklama koşulları açısında titiz bir denetimde bulundu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşan ramazan bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, güvenliği ve esenliği için denetimlerimiz periyodik olarak gerçekleşmeye devam edecek" dedi.

Yetkililer, denetimler dışında da vatandaşların fiyatlarla ilgili şikayetlerini, Ticaret Bakanlığı'nın 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na ve Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak, bildirebileceğini kaydetti. - AYDIN