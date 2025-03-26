Kosova'da Türk Askeri Kadir Gecesi'nde İftar Verdi - Son Dakika
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Yerel

Kosova'da Türk Askeri Kadir Gecesi'nde İftar Verdi

Kosova'nın Prizren kentinde Türk askeri, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı düzenledi. Programa birçok davetli katılırken, Türk Temsil Heyet Başkanı dostluğa vurgu yaptı.

26.03.2025 21:25
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Kosova'da görevli Türk askeri, Kadir Gecesi dolayısıyla Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de iftar verdi.

Kosova'nın Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde Türk askeri, Kadir Gecesi dolayısıyla iftar verdi. Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Temsil Heyet Başkanı Çelikkanat, "On bir ayın Sultanı mübarek Ramazan ayı vesilesiyle Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Prizren şehir merkezinde düzenlediğimiz iftar yemeğine iştirak ettiğiniz için teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Dostluğun, barışın yardımlaşmanın birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan ayını daha kardeş Kosova halkı ile birlikte geçirmenin mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı insanlar arasında sevgi, saygı ve hoş görünün yoğun bir şekilde yaşandığı bu akşam olduğu gibi insanların bir araya geldiği hoş sohbetlerin yapıldığı ve insanların birbirlerini tanıma ve anlama imkanlarının yaşandığı bir dönemdir. Bugün aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni de idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu ramazanlar diliyorum Kadir Geceniz mübarek olsun" dedi.

İftara katılan ünlü sanatçı Engin Noyan da, "Bizim ordumuz daima üzerine düşen görevi en kaliteli şeklinde yapar. Çok önemli bir şey yapıyorlar Allah razı olsun" dedi.

Mehmetçiğin düzenlediği iftar programına yaklaşık 300 Kosovalı orucunu açtı. Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Ramazan boyunca Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurarak ve pide dağıtarak Kosovalıların yanında oldu. - PRİZREN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kosova'da Türk Askeri Kadir Gecesi'nde İftar Verdi - Son Dakika

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