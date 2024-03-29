Köy okulları kütüphaneye kavuşuyor
SİVAS - Sivas Valiliği himayelerinde, hayırsever vatandaşların katkılarıyla; kırsalda yaşayan çocukların ve gençlerin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak, sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamak, hayatlarına anlam ve daha fazla mutluluk katmak amacıyla, "Benim Köyüm Benim Kütüphanem" projesi hayata geçirildi.
Sivas genelinde eğitim alanında yapılan faaliyetlerin yanı sıra köy okullarında da önemli projeler hayata geçirmeye, öğrencilere yönelik birçok alanda hazırlanan çalışmalarla önemli imkanlar sunulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Zengi İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Kütüphanenin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanan kütüphaneler haftasının Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade ederek, " Amacımız kütüphane ve kitap konusunda insanlarımızda, çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmak. İnsanlarımızı daha çok kütüphanelere çekmek, daha çok kütüphaneleri ziyaret etmelerini sağlamak ve özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak. İşte bu amaç doğrultusunda bugün buradayız. Bu etkinlikler kapsamında 'Benim Okulum, Benim Kütüphanem' projesi kapsamında yine bugün buradayız" dedi.
"Köylerimizde kütüphane sayısını artırmayı hedefliyoruz"
Kırsal kesimde okullardaki kütüphane sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Vali Şimşek şu ifadelere yer verdi:
"Köylerimizde özellikle kırsal kesimlerimizde kütüphane sayısını artırmayı hedefliyoruz ve bunun başlangıcını da bugün burada yapmış durumdayız. İnşallah bunların devamı gelecek. Daha çok çocuğumuzu kütüphaneyle, daha çok köy okulumuzu kütüphaneyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bundan da temel amaç özellikle kırsal kesimlerdeki çocuklarımız bilgiye erişmede sıkıntılar çekiyor ve şehir merkezinde yaşayan çocuklarla aralarında bir fark oluyor. İşte bu farkı kaldırmak, çocuklarımızın bilgiye ulaşımını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde de çocuklarımızın kendilerini geliştirmeyi ve onları geleceğe kendilerini daha iyi hazırlamalarını amaçlıyoruz. Bilgi en büyük güçtür. Bilgili olmanın yolu da daha çok okumak, daha çok araştırmaktır. Ne kadar bilgiliyseniz o kadar da değerlisiniz. Ne kadar çok değerli olmak istiyorsanız o kadar da araştırmak, okumak durumundasınız. Ben kütüphanemiz hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız burada güzel bilgiler elde edecekler, güzel okumalar yapacaklar ve özellikle de okuma alışkanlıkları kütüphane sayesinde gelişecektir."
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