Köy sakinleri 'Petrol yok' denilip kapatılan kuyuda yeniden sondaj yapılmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köy sakinleri 'Petrol yok' denilip kapatılan kuyuda yeniden sondaj yapılmasını istiyor

05.01.2023 11:29
Köy sakinleri 'Petrol yok' denilip kapatılan kuyuda yeniden sondaj yapılmasını istiyor

Sivas'ın Harmancık köyü sakinleri, 1960'lı yıllarda Almanlar tarafından petrol bulmak için yapılan sondaj çalışmalarında 'Petrol yok' denilerek kapatılan kuyuda petrol olduğunu düşünüyor.

Sivas'ın Harmancık köyü sakinleri, 1960'lı yıllarda Almanlar tarafından petrol bulmak için yapılan sondaj çalışmalarında 'Petrol yok' denilerek kapatılan kuyuda petrol olduğunu düşünüyor.

Sivas kent merkezine 30 kilo metre mesafedeki Harmancık köyü, geçmişte kapatılan petrol kuyusu ile adından söz ettirmeye başladı. Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde keşfedilen petrolün ardından Harmancık köyünde de petrol umutları 60 yıl sonra yeniden yeşerdi. İddialara göre, 1960'lı yıllarda Harmancık köyünde Almanlar tarafından petrol arandı. Köyde yaklaşık 15 gün çalışma yapıldı. Sondaj vurulan yerden katran çıktı. Bunun üzerine 'Petrol yok' denilerek çalışmalar durduruldu ve sondaj kuyusu kapatıldı. Köy sakinleri sondaj vurulan yerde petrolün olduğuna inandıklarını söyleyerek, sondaj çalışmalarının yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Petrol olduğuna inanıyorlar

Köy sakinlerinden Durmuş Sağır, sondaj vurulan yerden katrana benzer bir sıvı çıktığını söyleyerek, "Bizim çocukluk yıllarımızda, 1964-1965 yıllarında Almanya'dan gelen bir ekip buraya sondaj yaptılar. Burada 15 gün bir çalışma oldu. Çocukken bizi buraya yaklaştırmadılar, 'Üzerinize katran sıçrar' diye. Buradan siyah bir şeyler çıkardılar. Güneye doğru çalışmaları devam etti ve Hacımirza köyünde son buldu. Daha sonra buraya kamyonlarla malzeme getirerek kapattılar burayı. Burada çıkardıkları ve bize katran dedikleri siyah şeyi biz gördük. Burada bizce petrol var. Ağustos sıcaklıkları olduğu zaman suyun yüzeyi bildiğimiz renkli yağ olarak atar ve hayvanların çoğu o otları yemez. Buranın devamı mı bilmiyoruz. Burada kesin petrol var diye bir şey demiyoruz ama buranın boş olmadığını biliyoruz. Devletimiz gelip burada bilimsel bir inceleme yaparsa belki topluma bir faydası olur. Doğuda petrolümüz çıkıyor, biz de burada çıksın istiyoruz. Yetkililerimizden buranın incelenmesini istiyoruz" dedi.

"Burada petrol olup olmadığını sondajı yapanlar biliyor"

Köy sakinlerinden Ali Sağır, sondajı yapanların petrol olup olmadığını bildiklerini ifade ederek, "Burayı zamanında eştiler ve katran gibi bir şey çıktı. Petrol var diye eştiler, siyah bir şey çıktı. Bizi bu bölgeye yaklaştırmadılar ve sondaj vurdular. Daha sonrasında kapattılar burayı. Burada petrol olup olmadığını sondajı yapanlar biliyor. Biz buradan petrol çıkmasını istiyoruz. Gelip araştırsınlar, buradan petrol çıkar. 1964 yılında buradan bir şey çıktığını söylediler ama biz ne çıktığını bilinmiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kafkas Üniversitesi öğrencileri Türkiye Şampiyonu oldu Kafkas Üniversitesi öğrencileri Türkiye Şampiyonu oldu TÜRFAD Genel Başkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret TÜRFAD Genel Başkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması yönünde kısa sürede yol haritasını tamamlayıp somut adımlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması yönünde kısa sürede yol haritasını tamamlayıp somut adımlar...

Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy sakinleri 'Petrol yok' denilip kapatılan kuyuda yeniden sondaj yapılmasını istiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 Galatasaray maçında kaçırdığı gol Emre Kılınç'ın sosyal medyada linç edilmesine neden oldu
12:18 Çin'de kan donduran görüntü: Morgların dolmasının ardından yakınlarını kaybedenler cesetleri güpegündüz sokak ortasında yakıyor
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Artık somut adım atılmalı
11:59 Yılbaşı programında şarkı söyleyen spiker Buket Aydın, sosyal medyada yerden yere vuruldu: Lütfen bir daha söyleme
11:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı, cep telefonlarında ÖTV'nin kalkacağı iddialarına yanıt verdi
11:44 Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan şahıstan akılalmaz savunma!
11:43 Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı
11:30 Uyarılar işe yaradı! Zincir marketler indirim ve fiyat sabitleme yarışına girdi
11:32 Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak
10:19 Denizli'de ikiz bebeklerine hamile olan karısını boğan cani koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 12:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Köy sakinleri 'Petrol yok' denilip kapatılan kuyuda yeniden sondaj yapılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement