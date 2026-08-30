Köyceğiz\'de Zafer Bayramı Coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yıl Kutlama Töreni Köyceğiz Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstü'ne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Köyceğiz Belediyesi'nin çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi Üsteğmen Mutlu Duran yaptı. Törenin ardından Kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, şehit aileleri ve gaziler, resmi ve özel kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve diğer davetliler, makama geçti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Köyceğiz Atatürk Bulvarında kamu araçları geçit töreni gerçekleştirdi. Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında son olarak Köyceğiz Dörtyol Kavşağı'ndan Festival Alanı'nda sona erecek Fener Alayı gerçekleştirilecek.