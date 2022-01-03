Köyceğiz'de arılı kovan desteklemesine esas tespitler tekne yolculuğu ile tamamlandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından arılı kovan desteklemesine esas tespitler yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden tespit çalışmaları tamamlandı. Tespit çalışmaları sırasında görevliler zaman zaman çeşitli zorluklar yaşadı. Ekincik Mahallesi Semizce ve Adaağzı mevkisinde bulunan arıların sayımı için karadan ulaşımın olmadığı bölgeye yetkililer tekneyle ulaşım sağladı. Kovanlara ulaşmak için tekneden indikten sonra belli bir mesafe daha yürüyerek arılığa giden görevliler, yine aynı yolu izleyerek geri dönüş yaptı. Arı üreticisi de karadan ulaşımı olmayan bu mevkide arı yetiştirmenin zor olduğunu fakat doğası nedeniyle kaliteli bal üretildiğini ifade etti. - MUĞLA