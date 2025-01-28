Köyceğiz'de Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Köyceğiz'de Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti

Köyceğiz'de eşi tarafından darp edilen Ummuhan Korkut, hastanede yaşamını yitirdi.

28.01.2025 14:58
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus Korkut (34) tarafından darp edilen Ummuhan Korkut (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, oay, 21 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığı ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ummuhan Korkut, daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittim, ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.

Genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Köyceğiz, 3-sayfa, Korkut, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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