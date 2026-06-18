Köyceğiz'de Eğitim Sen'den Polis Müdahalesine Tepki

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Eğitim-Sen üyeleri, Ankara'da açlık grevi başlatan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlere yapılan polis müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi.

Ankara'da açlık grevi başlatan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahalesine tepkiler sürüyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Köyceğiz Şubesi üyeleri de tepki açıklaması yaptı. Şube temsilcisi Engin Ertaş, öğretmenlerin hak arama mücadele gözaltılarla engellenmeyeceğini söyledi.

Eğitim Sen olarak Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler ile birlikte günlerdir Ankara'da haklı ve meşru talepleri birlikte dile getirmeye çalıştıklarını söyleyen Ertaş, "Özel sektörde çalışan öğretmenler için güvenceli çalışma, insanca yaşayacak ücret, taban maaş ve özlük hakları talepleriyle mülakat mağduru öğretmenler için ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesi amacıyla sesimizi birlikte duyurmaya çalıştık" dedi.

"Tüm gözaltı ve baskı uygulamalarını kınıyoruz"

Öğretmenlere yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğunu aktaran Ertaş, "Ancak öğretmenlerin taleplerine yanıt vermesi gerekenler, bir kez daha çözüm yerine polis barikatını, müzakere yerine gözaltını, hak arama özgürlüğü yerine baskıyı tercih etmiştir. Ankara'da gerçekleştirilen eylemlere yönelik polis müdahalesinde çok sayıda öğretmen gözaltına alınmış; öğretmenler darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka ile karşı karşıya bırakılmıştır. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın ve mülakat mağduru öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanındayız. Tüm gözaltı ve baskı uygulamalarını kınıyoruz. Öğretmenlerin, sendikaların ve emek örgütlerinin demokratik haklarını kullanmasının engellenmesine derhal son verilmelidir" şeklinde konuştu.