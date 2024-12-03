Köyceğiz\'de Engelliler Günü Etkinliği

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Borsa İstanbul İlkokulu Müdürlüğü'nce farkındalık etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Şube Müdürü Hatice Karaca'nın da katıldığı etkinlikte öğrencilere taş boyama, bez çantaya baskı yapımı, ebru çalışması ve sabun yapımı atölye çalışmaları yaptırıldı. Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi. - MUĞLA