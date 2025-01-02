Köyceğiz\'de Regaip Kandili Coşkusu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahmeti, maneviyatı ve bereketi bol 'üç aylar'ın başlangıcını simgeleyen, Ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili, tüm camilerde dualarla idrak edildi.

Köyceğiz'de Regaip Kandili dolayısıyla akşam namazından sonra Merkez Hacıbey Camii'nde düzenlenen kandil özel programının yanında Toparlar Merkez Camii'nde Vaiz Belkıs Ulusan, Merkez Hacılar Yunus Emre Camii'nde de Vaiz Emine Okulu ve Kuran Kursu Öğreticileri tarafından bayanlara yönelik, programlar düzenlendi. Merkez Hacıbey Camii'nde akşam namazına müteakiben başlayan Regaib Kandili programı, din görevlileri Veysel Uysal, Mehmet Sancar, Mehmet Acar ile Vaiz Rauf Evleksiz, Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif tilaveti, sohbet, ilahi, kaside ve tesbihat ile devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagözün vaaz-ü nasihati ve yaptığı dua ile program sona erdi. Cami çıkışında hayırseverlerin ikramlarda bulunduğu Regaip Kandili'nde 7'den 70'e çocuk, genç, kadın, erkek camileri dolduran Köyceğizliler el açarak dua etti. - MUĞLA