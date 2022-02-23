Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı

23.02.2022 12:36
Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan E-Sınav Merkezinin faaliyete geçmesi ile birlikte sınavlar çevrimiçi olarak yapılmaya başlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan E-Sınav Merkezinin faaliyete geçmesi ile birlikte sınavlar çevrimiçi olarak yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu binasında geçtiğimiz yıl E-Sınav Merkezi kurma çalışmalarına başladı. Aradan geçen bir yılın ardından merkez tamamlanarak, ilk sınav iki oturum şeklinde başarıyla sonuçlandırıldı.

E- Sınav merkezi Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ'ın ve ilçe sorumlusu Sedat Aksoy'un gayretleriyle FAZ4 kapsamında 22+1 adet dokunmatik ekran bilgisayarla hizmete açıldı. E- Sınav merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ehliyet sınavı gerçekleştirildi. İlk sınav iki oturum şeklinde, 40 kursiyerin katılımı ile tamamlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, "İlçemiz Köyceğiz eğitim alanında yeni güzel gelişmeleri yaşamaya devam ediyor. Köyceğiz'imize E- Sınav merkezi kazandırmak için bir yıl önce çalışmalara başlamıştık. Sonunda amacımıza ulaştık. E- Sınav merkeziyle dışarıya sınava gitme zorluğu da ortadan kaldırıldı. Bu hizmetle Köyceğizliler hem ekonomi, hem de zamandan tasarruf edecekler. Köyceğiz'imize hayırlı olsun. E- Sınav basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin bilgisayarlar ile elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Gelecek yıllarda tüm sınavların E-Sınav merkezlerinde yapılacağını öngörerek, Köyceğiz'e böyle bir E-Sınav merkezini kazandırmanın sevinci içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı
Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı
Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı
Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı

YORUMLAR
500
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıldönümü resmi törenle kutlandı 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Köyceğiz, Hisarcık, E sınav, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement