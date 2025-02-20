Köyceğiz'in Nüfusu Artış Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Köyceğiz'in Nüfusu Artış Göstermeye Devam Ediyor

Köyceğiz\'in Nüfusu Artış Göstermeye Devam Ediyor

Köyceğiz, 2024'te nüfusunu 540 kişi artırarak 41.205'e ulaştı. En kalabalık mahalle Gelişim.

20.02.2025 09:36
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin nüfusunda bir önceki yıla göre artış meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Köyceğiz ilçesinin 2024 yılı nüfusu, bir önceki yıla göre 540 kişi artarak 41 bin 205 oldu. Köyceğiz'in en kalabalık mahallesi 4 bin 128 kişi ile Gelişim Mahallesi, 3 bin 313 kişi ile Gülpınar Mahallesi, 2 bin 835 kişi ile Yeni Mahalle olurken, 2 bin 491 kişi ile Ulucami Mahallesi oldu. Köyceğiz'in toplam merkez nüfusu 12 bin 767 olarak gerçekleşti. Köyceğiz'de 2024 yılında 184 doğum oldu. 122 kişi vefat etti. 295 çift evlenirken, 136 çift boşandı. Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerde büyük artış yaşandı. Buna göre; TCKK 5 bin 728, Nüfus Kayıt Örneği 1804, Adres Beyanı 2 bin 122, Yerleşim Yeri Belgesi 2 bin 376, Yabancı evlilik 4, Yabancı doğum 5, Yabancı ölüm 2, Sürücü Belgesi Yenileme 3 bin 279, Pasaport 1126 kişi ile ilgili işlem gerçekleştirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'in Nüfusu Artış Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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