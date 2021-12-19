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Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı - Son Dakika

Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı

19.12.2021 14:31
Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ülke genelinde başlayan kar yağışları ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesine de yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, bölgedeki vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı. Yayla Mahallesi Gökçeova mevkiinde dün akşama doğru başlayan kar yağışı gece saatlerinde devam etti.

Meteoroloji tarafından yapılan hava tahminlerinde kar yağışı uyarısı yapılırken, Yayla Mahallesi'ndeki vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı. Her yerin beyaz bir örtü ile kaplandığını gören vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarken, yağan karın tadını en çok da çocuklar çıkardı. Kimileri kardan adam yaparken kimileri de kar topu oynadı.

Köyceğiz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana gelirken, ilçe merkezinde de sağanak yağmur etkili oldu. - MUĞLA

Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı
Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı
Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı
Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı
Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı

Togo Cumhuriyeti, Köyceğiz, Muğla, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğizli vatandaşlar beyaz bir sabaha uyandı - Son Dakika


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