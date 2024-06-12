Kozan'da Kan Bağışlayan Kişiye Bronz Madalya Verildi - Son Dakika
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Yerel

Kozan'da Kan Bağışlayan Kişiye Bronz Madalya Verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde 16. kez kan bağışlayan bir kişinin iki hastaya can olduğu anlaşılırken, Kızılay o vatandaşı bronz madalya vererek ödüllendirdi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 71 ünite kan toplandı. Bağış sonrası 15. kez kan bağışlayan Mustafa Nizam'a bronz madalya verildi. Nizam, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek herkesi kan bağışına davet etti.

12.06.2024 12:04
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Adana'nın Kozan ilçesinde 16. kez kan bağışlayan bir kişinin iki hastaya can olduğu anlaşılırken, Kızılay o vatandaşı bronz madalya vererek ödüllendirdi.

Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıl dönümü nedeniyle Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde kan verme etkinliği düzenlendi. "Kan acil değil, sürekli ihtiyaç" sloganı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 71 ünite kan toplandı.

Bağış sonrası 15. kez kan bağışlayan Mustafa Nizam'a ise bronz madalya verildi. 15. kez kan bağışında bulunan ve mayıs ayındaki bağışla 2 hastaya can olan Nizam, mutlu olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlık görevimi yaptığıma inanıyorum ve sağlıklı olan herkesi kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızılay ile birlikte kan kampanyası başlattık. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Kanın, kök hücrenin, bağışın öneminin farkında olunmasını dileriz" diye konuştu.

Kızılay'da görevli Dr. Ahmet Yönder ise kan bağışının sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Gerçekten, Kozan ilçemiz her geldiğimizde bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Bekleyen hastalarımıza sürekli kanını yetiştirdi. Hatta Kozan İlçe Devlet Hastanesi kan konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor, çünkü vatandaş bu konuda çok duyarlı. Bu etkinliği düzenleyen Sayın İlçe Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Her ne kadar depolarımızda kan olsa da yeterli değil. Çünkü ameliyat için birçok kan bekleniyor. Ne zaman bir ihtiyaç olsa, emniyet güçlerimiz uygun olan kan grubunu hemen ayarlayıp ilgili hastaya göndermemize vesile oluyor. Huzurlarınızda gerçekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kampanyada 71 ünite kan toplanırken, madalya almaya hak kazanan bağışçılara ödülleri takdim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Kan Bağışlayan Kişiye Bronz Madalya Verildi - Son Dakika

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