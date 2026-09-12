Kozan\'da çocuklar yangın mağdurları için poğaça ve simit satıyor

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan çocuklar, orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için tezgah açtı. Çocuklar annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simitleri satarak gelirini yangında evleri zarar gören vatandaşlara ulaştırmak üzere Kozan Kaymakamlığı'na teslim edecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için çocuklar mahallerin de örnek bir dayanışma sergiledi. Karacaoğlan Mahallesi 11062 Sokak'ta evlerinin önünde tezgah açan çocuklar, annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simitleri satarak elde edecekleri geliri Kozan Kaymakamlığı aracılığıyla yangın bölgesine ulaştıracak.

"Bizim milletimiz yardımseverdir"

Mahalle sakinlerinden Harun Abdullah Baysal, çocukların davranışından dolayı duygulandığını belirterek, "Mutlu oldum, duygulandım. Bizim milletimiz yardımseverdir, dayanışma ruhu içerisindedir. Depremde de yaşadık, gördük. Bugün bölgemizdeki yangınlar için gençlerimiz satış yaparak gelirini yangın bölgesine vereceklerinden dolayı mutluyum. Ailelerine, gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Hakan Temizkan ise çocukların yaşlarına rağmen böyle anlamlı bir düşünce ortaya koymasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yaşta böyle düşünmek güzel. Teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Çocuklardan Ahsen Ünal, yangın bölgesindeki ailelere destek olmak istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımla böyle bir proje düşündük. İnsanlara yardım edeceğiz. Simit, poğaça ve içecekler satıp yangında zarar görenlere yardım edeceğiz" dedi.

"Limonata, şerbet ve simit satıyoruz"

Alya Özcan ise yardım etmek için ailesiyle birlikte karar aldıklarını söyleyerek, "İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğimiz için yangın bölgesindeki çocuklara ve ailelere destek olmak istiyoruz. Limonata, şerbet ve simit satıyoruz" diye konuştu.