Kozan'da narenciye dalda kaldı, üreticinin 1,5 milyon lira masrafı boşa gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kozan'da narenciye dalda kaldı, üreticinin 1,5 milyon lira masrafı boşa gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kozan\'da narenciye dalda kaldı, üreticinin 1,5 milyon lira masrafı boşa gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kozan\'da narenciye dalda kaldı, üreticinin 1,5 milyon lira masrafı boşa gitti
Haber Videosu

Kozan'da narenciye üreticileri yüksek maliyet ve düşük alım fiyatları yüzünden ürünlerini satamadı; limon ve mandalina dalda kaldı. Üretici Mehmet Yiğenoğlu, 1,5 milyon lira masraf ve Tarım Kredi Kooperatifine 1,5 milyon lira borç olduğunu söyledi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri yüksek maliyetler, düşük alım fiyatları nedeniyle ürünlerinin dalda kaldığını, satış yapamadıklarını belirtti. Üretici Mehmet Yiğenoğlu, "Maliyeti 1,5 milyon lira. Gübresi, ilacı, mazotu halimiz harap. 'Yandım anam' türküsü söyleyeceğiz, başka yapacak bir şey yok" diyerek üreticilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri bu yıl ürünlerine alıcı bulamadıklarından şikayet etti. Üreticiler, artan maliyet ve alım fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zarar ettiklerini, ürünlerinin dalında kaldığını anlattı.

Narenciye üreticisi Mehmet Yiğenoğlu, bu dönem tarlasına 1,5 milyon lira civarında masraf yaptığını anlattı. Verdikleri emeğin karşılığını alamadığını kaydeden Yiğenoğlu, ürünlerinin dalda kaldığını ifade etti. Yiğenoğlu, "Bu sene öyle kötü oldu ki hiç satamadık mal, öyle başında kaldı. Limon daha duruyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Maliyeti, 1,5 milyon masraf var, gübresi, ilacı, mazotu halimiz harap. 'Yandım anam' türküsü söyleyeceğiz, başka yapacak bir şey yok. Tarım Kredi Kooperatifine 1,5 milyon borç var" dedi.

"ZEYTİN, LİMON HERŞEYİ KESİYORLAR, MANDALİNAYI DA KESERLER BU GİDİŞLE"

Üretici Elif Can da narenciye piyasanını bu yıl çok kötü bir dönem geçirdiğini savunarak, şunları söyledi:

"Piyasa çok düşük. Bu sene narenciye çok olduğu için satış yok, hep dalında kaldı. Tüccarlar hiç bahçelere bakmadı daha. Çukurova bölgesine bakan yok hep Adana tarafına gidiyorlar. Bizim burası 28 dönüm sadece mandalina olan. Limon da öyle. Limon hiç satılmadı, dalında 1 lira diyorlar. Bu sene bizim bahçeyi hiç satamadık daha şimdiye toplanması gerekiyordu. Hiç soran olmadı daha. Çiftçinin hali harap, yazık. Zeytin, limon her şeyi kesiyorlar, mandalinayı da keseler bu gidişle."

"SATILSIN DİYE DUA EDİYORUZ"

Ürünlerin satılması için her gün dua ettiklerini söyleyen Mevlüd Aslan, "Satılmıyor, hiç gelen olmadı, soran olmadı. Tahminim 100 tonunun üzerinde burası. Bekleyeceğiz işte, ne olursa. İlaç aldım dün bir sürü para, 33 bin lira ilaca verdim. En aşağı portakalın kilosunun 10 lira olması lazım. Satılsın diye dua ediyoruz hep" ifadelerini kullandı.

"NARENCİYEDEN 5 KURUŞ ALMADIK DAHA"

Bir başka üretici ise, yaşadığı sorunları  "Ne soran var, ne gelen var, ne giden. Her sene bu zaman gelen gidenden çıkılmıyordu. Ne olacak bilmiyoruz bunun sonu. Attığımız ilaçlar, verdiğimiz paralar boşa gitti" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerEkonomiGüncelKozanYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
15:48
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda Yürekler bir kez daha dağlandı
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:07:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Kozan'da narenciye dalda kaldı, üreticinin 1,5 milyon lira masrafı boşa gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android