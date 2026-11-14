Kozan\'da narenciye dalda kaldı, üreticinin 1,5 milyon lira masrafı boşa gitti

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri yüksek maliyetler, düşük alım fiyatları nedeniyle ürünlerinin dalda kaldığını, satış yapamadıklarını belirtti. Üretici Mehmet Yiğenoğlu, "Maliyeti 1,5 milyon lira. Gübresi, ilacı, mazotu halimiz harap. 'Yandım anam' türküsü söyleyeceğiz, başka yapacak bir şey yok" diyerek üreticilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri bu yıl ürünlerine alıcı bulamadıklarından şikayet etti. Üreticiler, artan maliyet ve alım fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zarar ettiklerini, ürünlerinin dalında kaldığını anlattı.

Narenciye üreticisi Mehmet Yiğenoğlu, bu dönem tarlasına 1,5 milyon lira civarında masraf yaptığını anlattı. Verdikleri emeğin karşılığını alamadığını kaydeden Yiğenoğlu, ürünlerinin dalda kaldığını ifade etti. Yiğenoğlu, "Bu sene öyle kötü oldu ki hiç satamadık mal, öyle başında kaldı. Limon daha duruyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Maliyeti, 1,5 milyon masraf var, gübresi, ilacı, mazotu halimiz harap. 'Yandım anam' türküsü söyleyeceğiz, başka yapacak bir şey yok. Tarım Kredi Kooperatifine 1,5 milyon borç var" dedi.

"ZEYTİN, LİMON HERŞEYİ KESİYORLAR, MANDALİNAYI DA KESERLER BU GİDİŞLE"

Üretici Elif Can da narenciye piyasanını bu yıl çok kötü bir dönem geçirdiğini savunarak, şunları söyledi:

"Piyasa çok düşük. Bu sene narenciye çok olduğu için satış yok, hep dalında kaldı. Tüccarlar hiç bahçelere bakmadı daha. Çukurova bölgesine bakan yok hep Adana tarafına gidiyorlar. Bizim burası 28 dönüm sadece mandalina olan. Limon da öyle. Limon hiç satılmadı, dalında 1 lira diyorlar. Bu sene bizim bahçeyi hiç satamadık daha şimdiye toplanması gerekiyordu. Hiç soran olmadı daha. Çiftçinin hali harap, yazık. Zeytin, limon her şeyi kesiyorlar, mandalinayı da keseler bu gidişle."

"SATILSIN DİYE DUA EDİYORUZ"

Ürünlerin satılması için her gün dua ettiklerini söyleyen Mevlüd Aslan, "Satılmıyor, hiç gelen olmadı, soran olmadı. Tahminim 100 tonunun üzerinde burası. Bekleyeceğiz işte, ne olursa. İlaç aldım dün bir sürü para, 33 bin lira ilaca verdim. En aşağı portakalın kilosunun 10 lira olması lazım. Satılsın diye dua ediyoruz hep" ifadelerini kullandı.

"NARENCİYEDEN 5 KURUŞ ALMADIK DAHA"

Bir başka üretici ise, yaşadığı sorunları "Ne soran var, ne gelen var, ne giden. Her sene bu zaman gelen gidenden çıkılmıyordu. Ne olacak bilmiyoruz bunun sonu. Attığımız ilaçlar, verdiğimiz paralar boşa gitti" sözleriyle dile getirdi.