Kozan'da Ramazan Pidesi Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kozan'da Ramazan Pidesi Mesaisi

Kozan\'da Ramazan Pidesi Mesaisi

Adana'nın Kozan ilçesinde, 40 yıllık ustalar iftar için günlük 5 bin Ramazan pidesi üretiyor.

05.03.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve iftar saatinde uzun kuyruklar oluşturan Ramazan pidesi, Adana'nın Kozan ilçesinde 40 yıllık ustaların ellerinden çıkıyor.

Ramazan pidesi için ustaların zorlu mesaisi yoğun bir şekilde fırınlarda sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde de 40 yıl önce açılan fırında da Ramazan ayında her gün pide üretiliyor. 40 yıldır ekmek üreten ustalardan Mehmet Tatar da sabah erkenden mesaiye başlayarak iftar saatine kadar çalışıyor. Ekmek ustası Mehmet Tatar, "1985 yılından bu yana ekmek ustasıyım, Ramazan'da sabah 8'de mesaiye başlıyor iftara kadar çalışıyoruz. Her gün önce hamurunu hazırlıyoruz ardından iftar sofraları için bol susam ile şekillendirerek vatandaşa satışa hazır hale getiriyoruz" dedi.

Ekmek fırın işletmecisi Musa Yorulmaz ise, "Sabah erken saatlerde mesaiye başlıyoruz. İftar bitene kadar sıcak ekmek üretmeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 5 bin pide üretimi yapıyoruz. Sadece Ramazan ayında 1 ay boyunca satışta oluyor. Yoğurt ve susam ile lezzetlendiriyoruz. 240 gram Ramazan pidesi 25 TL'den alıcı buluyor" şeklinde konuştu.

Ramazan sofrasında pidenin yerinin farklı olduğunu belirten müşterilerden Kadir Keskinkara ise, "Ramazan sofrasında temizliği hijyeni ile gönül rahatlığı ile tüketiyoruz. İnsan yemek için heyecanlanıyor. Eski ramazanlar yok teknoloji çok şeyi değiştirdi. Eski ramazanlarda komşular mahallede sofralar kurardı. Ayrı bir güzeldi eski ramazanlar ama şimdi de pidesi ile o bereketli sofrası ile Ramazan ayımızı en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, İftar, Kozan, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Ramazan Pidesi Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
16:33 Görüntü Türkiye’den Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:15:06. #7.12#
SON DAKİKA: Kozan'da Ramazan Pidesi Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.