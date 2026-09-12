Kozan'da yangınzede hayvan yetiştiricilerine 24 ton yem desteği verildi - Son Dakika
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Kozan'da yangınzede hayvan yetiştiricilerine 24 ton yem desteği verildi

Kozan\'da yangınzede hayvan yetiştiricilerine 24 ton yem desteği verildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan orman yangınından etkilenen hayvan yetiştiricilerine toplam 24 ton hayvan yemi ulaştırıldı. TÜRKVET kayıtları esas alınarak belirlenen yetiştiriciler, devletin yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara 24 ton hayvan yemi desteğinde bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve çevre ilçelere de yayılan orman yangınının ardından bölgede çalışmalarını sürdüren Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla saha incelemelerine devam etti.

Yapılan incelemelerde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların yem ihtiyacı da belirlendi. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 7,5 ton, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 16,5 ton olmak üzere toplam 24 ton hayvan yemi, yangından zarar gören hayvan yetiştiricilerine ulaştırıldı. Yem dağıtımında TÜRKVET kayıtları esas alınarak yangından zarar gördüğü tespit edilen hayvan yetiştiricileri belirlendi.

Evindeki yangını şebeke suyu kullanarak söndürmeye çalıştığını belirten Zekeriya Bozkurt, yem desteği nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Bozkurt, "Malımızın yemi yoktu. İlçe Tarım Müdürlüğü tedarik etti, gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yem desteğinden faydalanan diğer vatandaşlar da yangının ardından devletin yanlarında olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da yangınzede hayvan yetiştiricilerine 24 ton yem desteği verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da yangınzede hayvan yetiştiricilerine 24 ton yem desteği verildi - Son Dakika
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