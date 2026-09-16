Kozan\'da yükümlüler 21 okul ile stadyumu boyayıp 12 milyon TL kamu yararı sağladı

Adana'nın Kozan ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler, aldıkları mesleki eğitimin ardından kamu yararına çalışarak ilçedeki okul ve spor tesislerini boyayarak yeniledi. Bu çalışma ile yaklaşık 12 milyon TL'lik kamu yararı sağlandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yükümlülere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle boyacılık kursu verildi. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yükümlüler, öğrendikleri becerileri kamu kurumları, okullar ve spor tesislerinde uygulamalı olarak kullanmaya başladı.

Çukurova'nın sıcak ve nemli hava şartları nedeniyle zaman içerisinde yıpranan ve rengini kaybeden İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nun duvarları da yükümlüler tarafından yeniden boyanıyor. Çalışmalarla okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına katkı sağlanırken, yeşil vatan için yürütülen çalışmalara da destek veriliyor.

21 eğitim kurumunda 43 bin 862 metrekare alan boyandı

Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü verilerine göre, 23 Haziran 2026 tarihinde başlatılan boyacılık kursu kapsamında eğitim alan yükümlüler tarafından bugüne kadar 21 eğitim kurumunda toplam 43 bin 862 metrekare alanda çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 4 bin 205 saatlik emek verilirken, 602 yükümlü yevmiyesi kamu hizmetine dönüştürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 milyon 281 bin 360 TL tutarında işçilik değerinin kamu yararına dönüştürüldüğü bildirildi.

İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda devam eden çalışmaları değerlendiren Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, projenin yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Gültekin, yükümlüleri tekrar topluma kazandırma adına onlara Milli Eğitim aracılığıyla Halk Eğitim kursları aldırıp meslek sahibi ederek bu şekilde bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Sadece stadyumumuzu değil, üniversiteyi ve okullarımızı da bu şekilde boyayarak toplumumuza destek oluyorlar. Biz hiçbir ferdimizi kaybetmeyiz. Bizim bir amacımız var; güçlü Türkiye için, güçlü gelecek için gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Rengini kaybeden yerleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle yaptığımız projeyle tekrar bir elden geçirip boyuyoruz. Yürüyüş yapanlara, gençlerimize güzel bir görüntü hazırlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yükümlüler meslek edinmekten memnun

Çalışmalara katılan yükümlülerden bir genç ise geçmişte yaptığı bir hata nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında bulunduğunu belirterek, bu süreçte meslek edinmenin ve topluma faydalı çalışmalar yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.