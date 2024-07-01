Kozlu\'da Kabotaj Bayramı etkinliklerinde büyük ödül kazanan çıkmadı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direk yarışında kimse büyük ödülü kazanamadı.

Zonguldak Valiliği, Kozlu Kaymakamlığı ve Kozlu Belediyesi tarafından 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle Kozlu limanında etkinlikler düzenlendi.

Kozlu limanındaki etkinliklere Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Liman Başkanı Ahmet Mert ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Liman Başkanı Ahmet Mert, "Kabotaj Kanunu ile Türk denizciliğinde Türk kara sularında denizcilik ve sefer hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk milletine verilmiştir. O günden bugüne 98 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Kanunu ile kutlanmaktadır" dedi.

Ardından tekne yarışları, bot yarışları ve ördek kapma yarışları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

Öte yandan, Kabotaj Bayramı'nın olmazsa olmazı yağlı direk yarışması nefesleri kesti. Katılımcılar 20 bin liralık büyük ödülü almak için yağlı direkte Türk bayrağı almaya çalıştı. Ancak günün sonunda kimse Türk bayrağını alamadı. Yağlı direkte kimse bayrağı almayınca hakem kararı ile katılımcılara teselli ücreti verildi.

Program Kozlu Folklor, Meksika ve Bulgaristan halk oyunları gösterisinin ardından son buldu. - ZONGULDAK