KPSS İçin Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu Açık

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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilecek 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (2024-DHBT) dolayısıyla hafta sonu Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "22 Eylül 2024 tarihinde 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (2024-DHBT) yapılacaktır. Nüfus Cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı- mühürlü 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilecektir. MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 22 Eylül 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR