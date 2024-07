Yerel

KPSS sınavına geç kalan vatandaşların imdadına polis yetişti

BİTLİS - Bitlis'te bugün yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına yetişemeyen adayları polisler ekip araçları ile sınava girecekleri yere ulaştırdı.

KPSS genel kültür ve genel yetenek oturumu bu sabah saat 10.00'da gerçekleştirildi. Sınav için erken saatlerde yola çıkan iki aday, sınava yetişemeyince polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okula götürülerek sınava yetiştirildi. Bitlis'te kimliğini evde unutan ve sınava geç kalan vatandaşın yardımına polisi ekipleri yetişti. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis'te KPSS sınavına geç kalan ve kimliği yanında olmayan iki vatandaşımız polisten yardım istedi. Polis ekipleri kimliğini evde unutan vatandaşımıza Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden geçici kimlik belgesi almasını sağladı. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan vatandaşlarımızı sınava yetiştirdi. Türk Polisi ihtiyaç duyduğunuz her an, her yerde" denildi.