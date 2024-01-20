Kredi Kartı Borçlarından Dolayı İcralık Dosya Sayısı Artıyor

SERRA TAYLAN

Elazığ Barosu avukatlarından Sadin Koç, 2024 yılında da kredi kartı ve ödenemeyen borçlar yüzünden icralık dosya sayısında artışın devam ettiğini söyledi. 2024 yılının ilk 10 gününde bu rakamların 150 bin civarında olduğunu ifade eden Koç, "Zaten vatandaş artan faturalar, artan ihtiyaçlar ve giderler karşısında kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle de genellikle mevcut kredi kartlarına yüklenmeye başladı. Bankalara borçlanmaya başladı" dedi.

Elazığ Barosu avukatlarından Sadin Koç, vatandaşların artan kredi kartı borçları ve icra takipleriyle ilgili açıklama yaptı. Koç, şunları söyledi:

"İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN VATANDAŞLAR KREDİ KARTINA YÜKLENİYOR"

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın da etkisiyle icra müdürlüklerinde artan dosya sayısı ve vatandaşın mağduriyeti hususunda beyanda bulunacağım. Öncelikli olarak 2023 yılı içerisinde yaklaşık 14 milyon civarında icra takibi başlatılmış. Yeni icra takibi tabi bunlar. Önceki yıllardan gelen ve devam eden dosyalar ayrı tabi. 2024 yılına girdiğimizde ilk 10 gününde yaklaşık 150 bin civarında yeni icra takibi başlatıldı. Bunun sebepleri bir hukukçu olarak gözlemlediğimiz kadarıyla ülkemizdeki mevcut alım gücünün düşmesi, emekli maaşlarının, asgari ücretin düşüklüğü ve alım gücünün çok alt seviyelerde kalması münasebetiyle vatandaş artık borçlarını ödeyemez hale geldi. Zaten vatandaş artan faturalar, artan ihtiyaçlar ve giderler karşısında kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle de genellikle vatandaşlar mevcut kredi kartlarına yüklenmeye başladı. Bankalara borçlanmaya başladı. Tabi bankalardan kredi çekemiyor çünkü çok ciddi ve yüksek faiz oranları mevcut, bunun yerine bankanın kredi kartlarını alarak bunlar üzerinden hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması gerekir. Artan icra dosyalarına bir çözüm bulunması gerekir. Yoksa ilerki süreçte vatandaşın geçim sıkıntısı daha da yükselecek ve gerek aile içi şiddet olayları gerekse de bireysel intiharlar vb. sıkıntılar yaşayabilirler. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuda yetkilileri duyarlı olmalarını bekliyoruz."