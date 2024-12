Kriz Esnafı Zorluyor

Yerel

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR)- Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, ekonomik krizden dolayı fabrikaların üretimi azalttığını ve işçi çıkarmaya gittiğini belirterek "Ekonomik sıkıntının olduğu her devirde dükkan açan sayısı her zaman fazla olmuştur diye görüyorum. İşten çıkarılanlar ticarete yönelmek zorunda kaldı" dedi.

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, ekonomik kriz nedeniyle esnafın yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Şen, şunları söyledi:

"2024 yılı daha önceki yıllarda bütün dünyayı etkileyen ekonomik kriz bizim ülkemizi de 2023 yılının ortalarından başlayarak 2024 yılında da etkisi altına aldı. Dolayısıyla ekonomik kriz halkımızı, emeklimizi, işçimizi ve memurumuzu çok ciddi manada etkiledi. Çalışanlarımızın pek çoğu asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla bunların gelirleri, günlük temel yaşayış giderlerini anca karşıladı. Dolayısıyla esnafımızdan alışveriş edecek gerek tekstil gerek diğer ihtiyaçları yönünden alışveriş edecek ortamları, maddi güçleri çok olmadı. Bu da esnafımızın gelirini ciddi manada etkiledi.

"Bu enflasyonist ortamda esnafımızın para kazanması mümkün değil"

Esnafımız 2024 yılında birkaç yıldır olduğu gibi umduğu parayı maalesef kazanamadı. Ülkemizde felaketler de oldu. Bu da bizim ticaretimizi etkiledi. Ekonomik kriz etkiledi, seçimler etkiledi. Halkımızın alım gücünü de bu etkenler de etkiledi. Herkesin ortak derdi olan enflasyonist ortam, maalesef bu enflasyonist ortam hem halkımızın yaşam gücünü hem esnafımızın ticaret gücünü son derece etkiledi. Bu enflasyonist ortamda 2024 yılında zaten esnafımızın para kazanması çok da beklenemezdi. Bazı sektörlerde belki para ciro anlamında yakaladılar ama mal satım adedinde mümkün değil yakalayamadılar. Enflasyonist ortamda sattığınız malı sattığınız fiyattan yerine koyma şansınız da yok.

"İşten çıkarılanlar ticarete yöneldi, dükkan açtı"

Dükkan açan sayısı çok fazla ama bu ekonomik krizden dolayı fazla. Fabrikaların pek çoğu üretimlerini düşürdüler ekonomik krizden dolayı. Bunun neticesinde de işten çıkarmalar oldu. İnsanlar işten çıkarıldıklarında birtakım işler yapıp ailelerini geçindirmek zorundalar. Dolayısıyla ailesinden birtakım yardımlarla dükkanlar açıp, ticaret yapıp ailelerini geçindirmeye çalıştılar. Dolayısıyla ekonomik sıkıntının olduğu her devirde dükkan açan sayısı her zaman fazla olmuştur diye görüyorum. İşten çıkarılanlar ticarete yönelmek zorunda kaldı. Ne yapsın. Yapacak bir şey yok ki. Türkiye'de iş ortamı daralıyor. Üretim daraldığı zaman, üretim düştüğü zaman, insanlar işten çıkarıldığı zaman ekonomik kriz herkesi etkiliyor. İstanbul'u da bizim gibi taşradaki sanayiciyi de etkiliyor. Bunların bir şeyler yapması lazım. Esnaflığa yöneliyor ister istemez, mecburen. Organize sanayide işçi arayan bir sürü fabrika var diyebilirsiniz ama kriterleri uymuyor. A fabrikasında çalışan elemanın kriteri ile C fabrikasında çalıştırılacak elemanın kriteri örtüşmeyebiliyor. Dolayısıyla insanlar ne yapacak? Kendilerine göre hayatlarını idame ettirebilecek bir iş yapmak zorundalar. Bir arayış içine giriyorlar. Hangi sektörde yapabilecekleri kabiliyetleri varsa ona doğru yöneliyorlar. Ama bir müddet sonra bazıları başarılı oluyor bazıları başarısız oluyor ama esnaflık hayatını da deniyorlar."