Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
21.02.2026 18:08  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde okulda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, yaşamını yitirdi. Gözyaşları içinde toprağa verilen minik öğrencinin cenazesine büyük bir katılım oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde okulda fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kronik kalp hastası olduğu öğrenilen 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüs sırasında fenalaşarak lavaboya gitti. Bir süre sonra okul tuvaletinde yerde bulunan öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öykü Şenli için bugün Milas Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Milli Eğitim Müdürü Emrah Çay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Minik Öykü'nün sınıfındaki arkadaşları, ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Cenazede duygu dolu anlar yaşanırken, Öykü'nün tabutu üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün forması ve çiçekler bırakıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde aile taziyeleri kabul ederken, Öykü'nün arkadaşları ve öğretmenleri mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Öykü Şenli'nin naaşı Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milas, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İsrail Lübnan’ı vurdu Ölü ve yaralılar var İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kara haberi kahvaltıda öğrendi Trump’tan mahkemeye küfür Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 19:02:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.