Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde okulda fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kronik kalp hastası olduğu öğrenilen 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüs sırasında fenalaşarak lavaboya gitti. Bir süre sonra okul tuvaletinde yerde bulunan öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öykü Şenli için bugün Milas Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Milli Eğitim Müdürü Emrah Çay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Minik Öykü'nün sınıfındaki arkadaşları, ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Cenazede duygu dolu anlar yaşanırken, Öykü'nün tabutu üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün forması ve çiçekler bırakıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde aile taziyeleri kabul ederken, Öykü'nün arkadaşları ve öğretmenleri mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Öykü Şenli'nin naaşı Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA