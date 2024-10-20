Kruvaziyer Gemileri Alanya Ekonomisine Katkı Sağlıyor

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Alanya ekonomisine 'kruvaziyer' gemileri katkı sağlıyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 'kruvaziyer' gemileri hem Türkiye hem de Alanya ekonomisine katlı sağlıyor.

Alanya iskelesine Rusya bandıralı 634 metre uzunluğundaki Astorıa Grande isimli yolcu gemisi Antalya'dan yola çıkarak bugün sabah saatleri itibariyle Alanya Limanı'na ulaştı. Büyük çoğunluğunun Rus vatandaşı olduğu öğrenilen yolcu gemisinde toplam 1030 turist ve 430 mürettebat olduğu öğrenildi. Türkiye'nin ve Alanya'nın turizm ekonomisine katlı sağlayan yolcu gemileri gelen turistlerle birlikte Alanya'nın tarihi ve kültürel miraslarını ön plana çıkarıyor. Yolcu gemisinin bugün akşam saatlerinde Alanya Limanı'ndan demir alarak İzmir'e gideceği öğrenildi.