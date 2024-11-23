KSBÜ'den Çocuk Hakları Etkinliği

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencileri ve öğretim elemanları, "Dünya Çocuk Hakları Günü" çerçevesinde farkındalık oluşturan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile öğretim elemanları, ilköğretim düzeyindeki çocuklara, çocuk hakları konusunda eğitim vererek bu konuda bilinçlendirmeyi artırmayı hedefledi.

Eğitim sırasında çocuklara, sağlık, eğitim, oyun ve korunma gibi temel hakları konusunda interaktif bilgiler sunuldu. Etkinliğe Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Kudret Armağan da oyun etkinlikleriyle katkıda bulundu. Armağan, çocukların oyun hakkına dikkat çekerek eğlenceli aktivitelerle bu mesajı pekiştirdi.

Yunus Emre İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, haklarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Okul Müdürü Kadir Değirme'ye misafirperverliği için teşekkür edildi. - KÜTAHYA