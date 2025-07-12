KTO Başkanı Gülsoy'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi ve Birlik İçin Kenetlenmeliyiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KTO Başkanı Gülsoy'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi ve Birlik İçin Kenetlenmeliyiz'

KTO Başkanı Gülsoy\'dan 15 Temmuz Mesajı: \'Demokrasi ve Birlik İçin Kenetlenmeliyiz\'
12.07.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında; tarih boyunca yaşanan en büyük ihanetlerden birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direnişi ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Başkan Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "FETÖ/PDY mensupları ve iş birlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek devletine, dinene, bayrağına, ezanına, iradesine, demokrasisine, geleceğine velhasıl tüm kutsallarına ve değerlerine sahip çıkmıştır. Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye'nin varoluşu ve dirilişidir. Milli iradeden başka hiçbir iradeyi tanımayan, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayan ve kainatın sonuna kadar da hür yaşayacak bir milletin varoluşu, bir dirilişidir. 15 Temmuz yürekle yazılan bir destandır. 15 Temmuz, milletimiz için kahramanlık, özgürlük destanının adıdır. Bu destan, Türk milletinin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı 'dur' dediği şanlı bir direniştir.15 Temmuz'u coşkuyla kutlamalıyız ve her daim uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı. Gülsoy, 15 Temmuz gecesi Kayseri'nin de tüm Türkiye gibi dimdik ayakta durduğunun altını çizerek şöyle devam etti;

"O karanlık gecede Kayseri, yüz binlerce insanıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tuttu. Gerçek vatanseverleri gördük. Kayserili her meslek mensubu darbe girişiminde bulunan alçaklara lanet okurken, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana olduğunun altını gür bir sesle bir daha haykırdı. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Bu millet asla hürriyetinden ödün vermez. 15 Temmuz'un demokrasimiz ve milli birliğimiz açısından önemini bir daha kavramalıyız ve birbirimizle kenetlenmeliyiz. 15 Temmuz, gelecek kuşaklarımıza da eşsiz bir örnektir. Dün Çanakkale'de ülkesinin bölünmez bütünlüğü için 253 bin yiğit nasıl gözünü kırpmadan şahadete koşmuşsa, 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi de, siyasi görüş ayrımı yapmadan, nesep ve mezhep hesabına girmeden, demokrasi ve ülkesinin birliği adına sokaklara çıkıp tanklara, uçaklara adeta meydan okuyan milyonlardan 251 yiğit, tıpkı ecdadı gibi şahadet şerbetini içmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve 2 bin 190 gazimizi minnet ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz gecesi Polis Özel Harekatın bombalanması ile birlikte okuyan, birlikte üniforma giyen, 23 yaşındaki iki hemşerimiz, şehitlerimiz Bünyanlı Cennet Yiğit ve Yeşilhisarlı Kübra Doğanay'ı da asla unutmadığımızı, onların ve tüm şehitlerimizin ailelerinin baş tacımız olduğunu ifade etmek isterim."

"İş dünyası olarak demokrasimizin nöbetçisiyiz"

Gülsoy açıklamasında iş dünyasının da bu süreçte büyük bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak; "Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için daha çok üretmeli, daha çok çalışmalı ve daha çok satmalıyız. Yeni pazarlar bulmalı, ihracatımızı artırmalı ve istihdamı çoğaltmalıyız. Ekonomimizi büyüterek, demokrasimize de sahip çıkmış oluruz. Bizler iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Ekonomimizin ve demokrasimizin yılmaz nöbetçisiyiz. 15 Temmuz sadece bir tarih değil, bu milletin yeniden dirilişidir. O gece gösterilen kararlılık, birlik ve beraberlik ruhu her daim canlı tutulmalı, bu ruh gelecek nesillere aktarılmalıdır. Rabbim bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KTO Başkanı Gülsoy'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi ve Birlik İçin Kenetlenmeliyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için başvuru DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

17:12
Trump’tan AB ve Meksika’ya yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
19:44
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
19:29
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
19:24
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
19:16
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
19:10
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 17:41:07. #7.11#
SON DAKİKA: KTO Başkanı Gülsoy'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi ve Birlik İçin Kenetlenmeliyiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.