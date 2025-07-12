KTO Başkanı Gülsoy\'dan 15 Temmuz Mesajı: \'Demokrasi ve Birlik İçin Kenetlenmeliyiz\'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında; tarih boyunca yaşanan en büyük ihanetlerden birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direnişi ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

Başkan Gülsoy, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "FETÖ/PDY mensupları ve iş birlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek devletine, dinene, bayrağına, ezanına, iradesine, demokrasisine, geleceğine velhasıl tüm kutsallarına ve değerlerine sahip çıkmıştır. Demokrasi ve kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, Türkiye'nin varoluşu ve dirilişidir. Milli iradeden başka hiçbir iradeyi tanımayan, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayan ve kainatın sonuna kadar da hür yaşayacak bir milletin varoluşu, bir dirilişidir. 15 Temmuz yürekle yazılan bir destandır. 15 Temmuz, milletimiz için kahramanlık, özgürlük destanının adıdır. Bu destan, Türk milletinin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı 'dur' dediği şanlı bir direniştir.15 Temmuz'u coşkuyla kutlamalıyız ve her daim uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı. Gülsoy, 15 Temmuz gecesi Kayseri'nin de tüm Türkiye gibi dimdik ayakta durduğunun altını çizerek şöyle devam etti;

"O karanlık gecede Kayseri, yüz binlerce insanıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tuttu. Gerçek vatanseverleri gördük. Kayserili her meslek mensubu darbe girişiminde bulunan alçaklara lanet okurken, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana olduğunun altını gür bir sesle bir daha haykırdı. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Bu millet asla hürriyetinden ödün vermez. 15 Temmuz'un demokrasimiz ve milli birliğimiz açısından önemini bir daha kavramalıyız ve birbirimizle kenetlenmeliyiz. 15 Temmuz, gelecek kuşaklarımıza da eşsiz bir örnektir. Dün Çanakkale'de ülkesinin bölünmez bütünlüğü için 253 bin yiğit nasıl gözünü kırpmadan şahadete koşmuşsa, 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi de, siyasi görüş ayrımı yapmadan, nesep ve mezhep hesabına girmeden, demokrasi ve ülkesinin birliği adına sokaklara çıkıp tanklara, uçaklara adeta meydan okuyan milyonlardan 251 yiğit, tıpkı ecdadı gibi şahadet şerbetini içmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve 2 bin 190 gazimizi minnet ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz gecesi Polis Özel Harekatın bombalanması ile birlikte okuyan, birlikte üniforma giyen, 23 yaşındaki iki hemşerimiz, şehitlerimiz Bünyanlı Cennet Yiğit ve Yeşilhisarlı Kübra Doğanay'ı da asla unutmadığımızı, onların ve tüm şehitlerimizin ailelerinin baş tacımız olduğunu ifade etmek isterim."

"İş dünyası olarak demokrasimizin nöbetçisiyiz"

Gülsoy açıklamasında iş dünyasının da bu süreçte büyük bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak; "Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için daha çok üretmeli, daha çok çalışmalı ve daha çok satmalıyız. Yeni pazarlar bulmalı, ihracatımızı artırmalı ve istihdamı çoğaltmalıyız. Ekonomimizi büyüterek, demokrasimize de sahip çıkmış oluruz. Bizler iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Ekonomimizin ve demokrasimizin yılmaz nöbetçisiyiz. 15 Temmuz sadece bir tarih değil, bu milletin yeniden dirilişidir. O gece gösterilen kararlılık, birlik ve beraberlik ruhu her daim canlı tutulmalı, bu ruh gelecek nesillere aktarılmalıdır. Rabbim bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ