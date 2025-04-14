KTO'dan Özbekistan ve Çin'e Ticaret Ziyaretleri - Son Dakika
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KTO'dan Özbekistan ve Çin'e Ticaret Ziyaretleri

KTO\'dan Özbekistan ve Çin\'e Ticaret Ziyaretleri

KTO, uluslararası ticaret ilişkilerini güçlendirmek için Özbekistan ve Çin'de temaslarda bulundu.

14.04.2025 14:17
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Kayseri Ticaret Odası (KTO), üyelerinin yurt dışı pazarlarda daha etkin rol almasını sağlamak ve uluslararası ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği iş gezileri kapsamında Özbekistan ve Çin'e önemli ziyaretlerde bulundu. Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Taşkent Büyükelçiliği ve Ticaret Ateşesi ile yurt dışı iş gezisi kapsamında da Guanco Başkonsolosluğu ve Ticaret Ateşesi ziyaret edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen Medikal/ Sağlık Sektörel Ticaret Heyeti çerçevesinde, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Meclis Üyesi Cevdet Kahraman ile 35. Sağlık Hizmetleri Meslek Komite Başkanı Osman Gezginci'nin de yer aldığı heyet, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Ticaret Ateşesi Ahmet Melih Horata ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve Kayserili firmaların Özbekistan pazarında daha aktif olması adına verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaret, Büyükelçi ve Ticaret Ateşemize takdim edilen plaket ve forma ile sona erdi.

Benzer şekilde, Kayseri Ticaret Odası Yurtdışı İş Gezileri Programı kapsamında, KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kemal Topsakal'ın yer aldığı heyet 5'nci kez Çin'in Guanco şehrinde temaslarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Ateşesi Şerife Yıldırım Demirel ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Kayserili firmaların Çin pazarındaki varlıklarının artırılması ve iki ülke arasında ticari iş birliklerinin geliştirilmesi adına önemli fikir alışverişleri yapıldı. Ziyaret, heyet tarafından takdim edilen plaketle tamamlandı.

Kayseri Ticaret Odası olarak, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmalarını desteklemek, yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamak ve uluslararası düzeyde güçlü iş birlikleri kurmalarını temin etmek amacıyla gerçekleştirilen yurt dışı iş gezileri, şehrimizin ekonomik büyümesine ve küresel ticaretteki payına doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu kapsamda yapılan ziyaretlerin, firmalarımız için somut ticari fırsatlara dönüşmesini temenni ediyoruz. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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