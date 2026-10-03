KTO organ seçiminde Gülsoy ile Alkan yarışıyor, üyeler oy kullanmaya başladı

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) organ seçimleri başlarken, onlarca üye oy kullanmak için alana geldi. KTO Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gülsoy seçimle ilgili, "Tam gaz çalışmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" derken, diğer başkan adayı Ali Alkan ise, "Demokrasi şöleni yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen seçim öncesinde polis ekiplerince güvenlik önlemi artırıldı. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri öncede üyeler alana gelerek KTO Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gülsoy'un yer aldığı kırmızı liste, diğer başkan adayı Ali Alkan'ın yer aldığı mavi listeyi alarak oy kullanmaya başladı. Seçimde oyunu kullanan KTO Başkanı ve Başkan Adayı Ömer Gülsoy, yaptığı açıklamada, "126 yıllık köklü bir tarihi olan Ticaret Odamızın organ seçimleri var. Güzel bir atmosferde, güzel bir havada, iyi bir katılımla organ seçimlerini yapıp 61 komitede iş dünyasına hizmet edecek arkadaşlarımızın seçimi var. Biz yıllardır, "Birlikte güçlüyüz" diyoruz. Rifat Başkanımızın da çok sık kullandığı "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" şiarıyla da biz çalışmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin odalarına sahip çıkmak, odalarının saygınlığına gölge düşürmemek için iyi bir katılımı var. Bu katılımla da inşallah sandıklar zedelenmeden her bir oyumuzla burada rahat ve huzur içerisinde, suhuletle, nezaketli bir şekilde seçim geçiriyoruz. Ben tüm katılımcılara, katılıp buraya gelen üyelerimize, oy verenlere hepsine de teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde tam gaz, aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla iş dünyamızın önünü açmak, onlara yeni bir vizyon kazandırmak, şehrimizin ekonomisine, ticaretine ne kadar daha fazla katkı verebiliriz, 1 dolar daha fazla nasıl ihracat edebiliriz diye tam gaz çalışmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu seçim bittikten sonra inşallah hep beraber seçilen arkadaşımızın etrafında toplanacağız ve tek yumruk tek yürek olarak ticaret konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Seçimin yapıldığı alanı AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile beraber ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, oy kullanacak olan üyeleri selamladı. Seçimin hayırlı olmasını temenni eden Akar, "Salondaki coşku, salondaki katılım son derece heyecan verici. Ben bütün katılımcıları büyük bir içtenlikle, büyük bir samimiyetle şehrim adına kutluyorum. Adaylarımızı yalnız bırakmadılar, buradaki çalışmalara katılıyorlar. Başkan adaylarımız da çalışmalarını sürdürdüler, sürdürüyorlar. Bu demokratik teamüllere göre, buradaki yazılı olan kurallar var, yazılı olmayan kurallar var. Kayseri'mize yakışır şekilde, yaraşır bir biçimde nezaketle, zerafetle, sühuletle seçimin tamamlanmasını ve o tamamlama sonrasında da arkadaşlarımızla yapacağı çalışmalarla, seçilen arkadaşımın etrafında toplanmak suretiyle, şehrimiz için, ülkemiz için, ticaretle yapılacak ne varsa bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Kayseri'mizin ticaret konusundaki ünü şanı herkes tarafından bilinmekte. Ticaret önemli. Bizim de milletvekilleri olarak, hükümet olarak, iktidar olarak, Cumhur İttifakı olarak yapabileceğimiz en önemli şey buradaki ticareti kolaylaştırmak. Bunun da en birinci şartı demiryolları, karayolları, otoyollar, havayolu. Buradaki usul ve esasları da kolaylaştırmak suretiyle ticaretimizi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızın bilgisine, tecrübesine güveniyoruz. Bu seçim bittikten sonra inşallah hep beraber seçilen arkadaşımızın etrafında toplanacağız ve tek yumruk tek yürek olarak ticaret konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Allah'ın izniyle sizlerin, şehrimizin değerli hemşehrilerimizin katkıları ve destekleriyle de başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi şöleni yaşıyoruz"

KTO Başkan Adayı Ali Alkan da, "Demokrasi şöleni yaşıyoruz. Komitedeki seçime giren arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah Kayseri'mize, memleketimize, milletimize hayırlı olur. Kayseri ticaretine inşallah yön verecek şekilde çalışmalar içerisinde oluruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğiyle ilgili ve Kayseri'mizin hak ettiği noktada olmasıyla ilgili tüm gücümüzle çalışıp, mücadele edip hak ettiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Üyelerimizin emeklerine sağlık. Üyelerimizin seçime katılıp odasına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.