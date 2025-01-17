Küba'da Yerleşen Türk: Cem Türk'ün Hikayesi - Son Dakika
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Küba'da Yerleşen Türk: Cem Türk'ün Hikayesi

Küba\'da Yerleşen Türk: Cem Türk\'ün Hikayesi

Cem Türk, 10 yıldır Küba'da yaşıyor ve Kübalı eşinden bir kızı var. Küba'yı çok seviyor.

17.01.2025 13:22
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Küba'ya 10 yıl önce turist olarak giden ardından işleri sebebiyle sıklıkla ülkeyi ziyaret eden Türk vatandaşı Cem Türk, buraya yerleşerek evlendi. Yaşamını anlatan 1 çocuk babası Cem Türk, "İspanyolcayı Havana Üniversitesi'nde öğrendim. Açıkça söyleyeyim bu 10 sene içerisinde bir gün ile 'Ben bu Küba'ya neden geldim, neden burada kaldım' diye hiç düşünmedim. 3 yaşındaki kızım Andrea Ayşe, Sivas kütüğüne kayıtlı tek Küba vatandaşı olarak tarihe geçti" dedi.

Turistlerin ilgi odağı olan Küba'da, eski binalar ve Amerikan araçlar dikkat çekiyor. Zor şartlarda hayatın devam ettiği Küba'da, Türk vatandaşları da yaşıyor. Burada yaşayan Türk vatandaşları, sağlık ve turizm sektöründe çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sorunlarıyla Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği ve çalışanları da yakından ilgileniyor. Sağlık işleriyle uğraşan ve bir süre sonra Küba'ya yerleşen Türklerden biri olan Cem Türk, bu ülkedeki yaşamını anlattı.

" 10 yıldır Küba'da yaşıyorum"

Küba'ya neden geldiğini, neden orada kaldığını hiç düşünmediğini söyleyen Cem Türk, "Bir kere ziyaret edeni bir daha bırakmıyor burası. Ben de Küba'ya gezmeye gelmiştim ama işlerim sebebiyle sıklıkla ziyaret ettim. Hayatımın her noktasında 'Ben acaba bir gün Küba'da yaşar mıyım' diye düşündüm. Bu imkanı buldum ve Küba'ya yerleştim. Küba'daki yerleşik hayatımda 10'ncu seneme geliyorum. İspanyolcayı Havana Üniversitesi'nde öğrendim. Açıkça söyleyeyim bu 10 sene içerisinde bir gün ile 'Ben bu Küba'ya neden geldim, neden burada kaldım' diye hiç düşünmedim. Bugün Küba'da sağlık konusunda iş sahibiyim. Turizm sektöründe ortak işler yapıyorum. Bir ailem var eşim Kübalı, bir kızım var 3 yaşında Andrea Ayşe adında hem Türk hem Küba vatandaşı. Küba fazla Türk vatandaşının yaşamadığı bir ülke. Ama burada yaşayan arkadaşlarımızla buradaki diplomatik çalışanlarla birbirimize destek oluyoruz" dedi.

"Çok sıcak ve misafirperver insanlar"

Küba'nın çok kolay bir ülke olmadığını ifade eden Türk, "Burası Karayipler coğrafyasından kaynaklı sıkıntılar var. Hava şartları bazen ağırlaşabiliyor, ülkenin ekonomisinin biraz sıkıntıda olmasından dolayı hayatı zorlaştıran şeyler olabiliyor. Biz bunlara zamanla alıştık. Geçen 10 seneden sonra ben artık kendimi Küba'ya ait hissediyorum. Burada iş için, eş için bulunmuyorum. Buraya kendi isteğimle geldim ve kendi isteğimle kalmaya devam ediyorum. Çok güzel bir ülke, çok sıcak ve misafirperver insanları var. Akdeniz'den gelen Anadolu'dan gelen insanlarımızın aradığı o dokunarak konuşma, hissederek ve içten konuşma burada fazlasıyla bulabildim. Oldukça güvenli, keyifli ve içten halkın yaşadığı bir ülke" diye konuştu.

"Kızım Andrea Ayşe Sivas kütüğüne kayıtlı ilk Küba vatandaşı"

Küba'ya zaman geçtikçe alıştığını ifade eden Türk, bir Kübalı ile evlendiğini ve bir kız çocuğunun olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Cem Türk, "Burada herkes İspanyolca konuştuğu için kızım ve eşim fazla Türkçe bilmiyor. Ama 3 yaşındaki kızım Andrea Ayşe, Sivas kütüğüne kayıtlı tek Küba vatandaşı olarak tarihe geçti. Ailem iki defa Türkiye'ye geldi ve ülkemi çok sevdi. Türk yemeklerine bayıldı, insanlarını sevdi ve doğasına hayran kaldı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küba'da Yerleşen Türk: Cem Türk'ün Hikayesi - Son Dakika

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