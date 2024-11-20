Kübra Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kübra Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kübra Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mevlana Mahallesi'nde ölü bulunan sağlık çalışanı Kübra Güner, cenaze töreniyle defnedildi.

20.11.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde, önceki gün evinde ölü bulunan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinden olan 22 yaşındaki sağlık çalışanı Kübra Güner son yolculuğuna uğurlandı. Güner'in cenazesindeki tabutunun üstüne gelinliği örtüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan 22 yaşındaki Kübra Güner evinde ölü bulunmuştu.

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun'dan alınan genç sağlık çalışanının cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinin Tilkiler Mahallesi'ne getirildi. Hayatını kaybeden Güner için evinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra cenazesi kalabalık topluluğunun omuzlarında Tilkiler Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.

Güner, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tilkiler Mahallesi Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı kılınışı sırasında Kübra Güner'in cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine gelinliği konuldu. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlıklarına başladığı öğrenilen Kübra Güner'in ölümü ise şüphe uyandırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, 3-sayfa, Mevlana, Sağlık, Atakum, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kübra Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
22:36 Arda Güler, Carlo Ancelotti’nin kariyerini bitirdi Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kariyerini bitirdi
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 16:04:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kübra Güner Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.