Küçük Batuhan'ın İstiklal Marşı Saygısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Küçük Batuhan'ın İstiklal Marşı Saygısı

Küçük Batuhan\'ın İstiklal Marşı Saygısı
14.02.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kar altında İstiklal Marşı'na saygı duruşu yapan öğrenci, Vali tarafından ödüllendirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, etkili olan yoğun kar yağışına rağmen okul bahçesinde okunan İstiklal Marşı'na coşkuyla eşlik eden öğrenciyi makamında kabul ederek teşekkür etti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı sırasında sergilediği örnek davranışla takdir toplayan ilkokul öğrencisi Batuhan Efe Bakır, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından makamında kabul edildi. Yoğun kar yağışına rağmen İstiklal Marşı okunurken şemsiyesini açmadan saygı duruşunda bulunan Batuhan Efe Bakır, okul müdürü ve ailesiyle birlikte valilikte ağırlandı. Küçük yaşına rağmen sergilediği bu duyarlı davranış, kamuoyunda büyük beğeni topladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Batuhan'ın davranışının tüm öğrencilere örnek olduğunu belirterek, "Batuhan evladımız, yoğun kar yağışı altında İstiklal Marşı'nı baştan sona saygıyla dinleyerek arkadaşlarına örnek oldu. Çocuklarımızın hem akademik hem sosyal hem de milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişeceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılında gençlerimiz her alanda milletimizin gururu olacak. Batuhan'ı yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, evladımızı tüm ülkemiz adına alnından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Zehra Tonga da, öğrencilerinin davranışından gurur duyduklarını ifade ederek, "Bayrağımıza ve İstiklal Marşı'mıza gösterdiği saygı hepimizi onurlandırdı. Valimizin öğrencimizi makamında ağırlaması ve hediye takdim etmesi bizler için ayrıca anlamlı oldu" dedi.

Ziyarette konuşan Batuhan Efe Bakır, "İstiklal Marşı okundu. Ona saygı duyarak dimdik durdum. Çok üşüdüm ama yine de bir şey olmaz dedim. Kar yağıyordu, şemsiyemi de hiç açmadım" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Vali Karakaya, Batuhan Efe Bakır'a çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. Küçük Batuhan'ın kar altındaki bu anlamlı duruşu, Bitlis'te ve ülke genelinde örnek bir davranış olarak hafızalara kazındı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Karakaya, Bitlis, Kültür, Mutki, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçük Batuhan'ın İstiklal Marşı Saygısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 09:25:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Küçük Batuhan'ın İstiklal Marşı Saygısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.