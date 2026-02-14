Küçük Batuhan\'ın İstiklal Marşı Saygısı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, etkili olan yoğun kar yağışına rağmen okul bahçesinde okunan İstiklal Marşı'na coşkuyla eşlik eden öğrenciyi makamında kabul ederek teşekkür etti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı sırasında sergilediği örnek davranışla takdir toplayan ilkokul öğrencisi Batuhan Efe Bakır, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından makamında kabul edildi. Yoğun kar yağışına rağmen İstiklal Marşı okunurken şemsiyesini açmadan saygı duruşunda bulunan Batuhan Efe Bakır, okul müdürü ve ailesiyle birlikte valilikte ağırlandı. Küçük yaşına rağmen sergilediği bu duyarlı davranış, kamuoyunda büyük beğeni topladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Batuhan'ın davranışının tüm öğrencilere örnek olduğunu belirterek, "Batuhan evladımız, yoğun kar yağışı altında İstiklal Marşı'nı baştan sona saygıyla dinleyerek arkadaşlarına örnek oldu. Çocuklarımızın hem akademik hem sosyal hem de milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişeceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye Yüzyılında gençlerimiz her alanda milletimizin gururu olacak. Batuhan'ı yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, evladımızı tüm ülkemiz adına alnından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Zehra Tonga da, öğrencilerinin davranışından gurur duyduklarını ifade ederek, "Bayrağımıza ve İstiklal Marşı'mıza gösterdiği saygı hepimizi onurlandırdı. Valimizin öğrencimizi makamında ağırlaması ve hediye takdim etmesi bizler için ayrıca anlamlı oldu" dedi.

Ziyarette konuşan Batuhan Efe Bakır, "İstiklal Marşı okundu. Ona saygı duyarak dimdik durdum. Çok üşüdüm ama yine de bir şey olmaz dedim. Kar yağıyordu, şemsiyemi de hiç açmadım" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Vali Karakaya, Batuhan Efe Bakır'a çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. Küçük Batuhan'ın kar altındaki bu anlamlı duruşu, Bitlis'te ve ülke genelinde örnek bir davranış olarak hafızalara kazındı. - BİTLİS