Küçük Elif'ten Örnek Davranış - Son Dakika
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Küçük Elif'ten Örnek Davranış

Küçük Elif\'ten Örnek Davranış
20.07.2025 12:01
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2,5 yaşındaki Elif Aden, parkta temizlik yaparak çevre bilinci oluşturdu. Ailesiyle örnek oldular.

İzmir'de yaşayan 2,5 yaşındaki Elif Aden, eğlenmek için gittiği çocuk parkında yerlere atılan çöpleri toplayarak örnek davranış sergiledi.

İzmir'de yaşayan duyarlı bir aile, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılabileceğine dair örnek bir davranışa imza attı. 2,5 yaşındaki Elif Aden, anne ve babasıyla birlikte gittiği çocuk parkında yalnızca oyun oynamakla kalmadı, parkta temizlik yaparak çevreye duyarlılık konusunda önemli bir mesaj verdi. Ailesiyle birlikte doğaya ve çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesi için çeşitli küçük ama anlamlı aktiviteler yapan minik Elif, parktaki çöpleri toplayarak hem eğlendi hem de çevre temizliğine katkı sağladı. Aile, çocuklara uygulamalı eğitimle örnek olmanın önemine dikkat çekerken, bu küçük çevre hareketinin başka ailelere de ilham olabileceğini düşünüyor. Kızları Elif Aden'e çevre duyarlılığı bilincini erken yaşta kazandırdıklarını belirten anne ve baba, "Toplumda çevre ve doğa bilincinin küçük yaşlarda başladığına inanıyoruz. Elif Aden'e hayvan sevgisi, çevre temizliği ve doğaya saygı gibi konularda farkındalık kazandırmak için günlük hayatımızda basit ama etkili uygulamalar yapıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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