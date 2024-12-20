Küçükçekmece Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezileri - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezileri

Küçükçekmece Belediyesi\'nden Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezileri

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz gezilerle, kadınlar İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını keşfederek keyifli vakit geçiriyor. Etkinlikler kapsamında Ayasofya, Sultanahmet Cami ve Gülhane Parkı ziyaret ediliyor.

20.12.2024 10:31  Güncelleme: 10:36
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Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği programa başvuran kadınlar, İstanbul'un simgelerine ücretsiz yolculuk yapmaya devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz gezilerle, Küçükçekmeceli kadınlar İstanbul'un tarihini ve kültürünü yeniden keşfetme fırsatı yakalıyor. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziler kapsamında kadınlar; Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami ve Gülhane Parkı gibi İstanbul'un sembolü haline gelen mekanları ziyaret ederek kaliteli zaman geçiriyor. Ayrıca geziye katılanlara ücretsiz öğle yemeği de ikram ediliyor. Kadınlara özel düzenlenen kültür gezileri, her hafta bir gün, belirli kontenjanlarla gerçekleştiriliyor.

"Belediyemiz kadınlar için önemli etkinlikler düzenliyor"

Daha önce de kültür gezilerine katılan Gülsen Demircan, "Belediyemiz tarafından düzenlenen gezilere geçen sene de katılmıştım. Bu kez arkadaşımı da getirdim. Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikleri yakından takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. Kadınlar için düzenlenen bu gezileri çok önemli buluyorum. Çünkü bizler normal şartlarda gezemiyoruz, hem trafik var hem de ev işlerinden dolayı vaktimiz yok. Ayrıca grup olarak gezmek, sosyalleşmek de çok hoşumuza gidiyor" dedi.

Geziye katılan Ayten Yeğin ise "Önce Ayasofya Cami'ye gittik sonra Gülhane Parkı'na ve Sultanahmet Cami'ye geldik. 1972 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum ancak Ayasofya Cami'ye ilk defa geliyorum. Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u gezmek, çocuklarımıza anlatmak çok önemli. Belediyemiz kadınlara çok değer veriyor. Başta Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz gezilerin farklı rotalarla devam etmesini rica ederim" dedi.

Kültür gezilerine katılmak isteyen kadınlar, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek 444 4 360 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezileri - Son Dakika

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