Küçükçekmece\'de 23 Nisan, gün boyu süren etkinliklerle kutlandı

Küçükçekmece Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle bayram ruhunu ilçenin dört bir yanına taşıdı. Gün boyu süren etkinliklere çocuklar ve ebeveynler büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediyesi, ilçeyi 23 Nisan'a özel Atatürk ve Türk bayrağı afişleriyle donattı.

Kutlamalar kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi beraberindeki protokolle Halkalı'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Öğretmen Yusuf Kardeş İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan geleneği kapsamında Başkan Çebi'yi makamında ziyaret ederek, temsili olarak başkanlık koltuğuna oturdu. Minik öğrenciler, hayallerini ve taleplerini dile getirirken, renkli görüntüler oluştu.

Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Şenliği, kutlamaların kalbi oldu. Şenlikte, eğlenceli atölyeler, şişme oyun grupları, sürpriz ikramlıklar ve sahne etkinliklerine çocuklar büyük ilgi gösterirken, çocuklara hediyeler de dağıtıldı. Başkan Çebi şenlikte çocuklarla bir araya gelip oyunlarına ve atölye çalışmalarına eşlik etti. Hem çocuklar hem vatandaşlar Başkan Kemal Çebi'ye yoğun ilgi gösterirken günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdiler.

Öte yandan Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gündüz Çocuk Bakımevleri öğrencilerinin gösterileri ilgiyle izlenirken, Müzik Akademisi öğrencilerinin konserinde ise çocuk korosu ve eğitmenler sahneyi birlikte paylaşarak, bayram coşkusunu müzikle taçlandırdı.

"23 Nisan çocuklarımızın neşesi, geleceğimizin umududur"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bayram mesajında "23 Nisan sadece bir bayram değil, çocuklarımızın neşesi, geleceğimizin umududur. Onların gözündeki ışık, yarınlara olan inancımızı büyütüyor. Küçükçekmece'de her çocuğun eşit, mutlu ve umut dolu bir geleceğe yürümesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL