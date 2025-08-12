Küçükçekmece\'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Küçükçekmece Halkalı Zeynebiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri panik içinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay da can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL