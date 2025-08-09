Küçükçekmece\'de Kentsel Dönüşüm Yıkımları Başladı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde yıkım ruhsatı verilen toplam 14 parselden oluşan binaların yıkımına başlandı. Yıkım alanında incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası ile ivme kazandı. İBB'nin almış olduğu kararla kaçak yapılan çatı katlarının resmi hale dönüşmesi vatandaşın ilgi göstermesine sebep oldu" dedi.

Küçükçekmece'de Hürriyet Caddesi kutu sokakta ada bazlı kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildi. Proje neticesinde Küçükçekmece Belediyesi tarafından toplam 14 binadan oluşan parsellere yıkım ruhsatı verilmişti. Bugün ise yıkım ruhsatı verilen 4324-4323-4322-4320-4308 numaralı parsellerin yıkımına başlandı. Yaklaşık 1 ay içinde 4305-4306-4307-4309-4310-4311-4321-4346-4349'dan oluşan parseller de belediyeye başvurdu. 1 ay sonra binaların tamamı yıkılmış olacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yıkım alanını gezdi. Alanda incelemelerde bulunan Çebi yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan yıkım nedeniyle zabıta ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yıkım alanını gezip kentsel dönüşüm ile ilgili konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Kentsel dönüşüm Küçükçekmece'de oldukça yoğun. Aylık yaklaşık 100 bina oluyor. Binalar yıkılıp müteahhitler vasıtasıyla yapıldı. En yüksek yıkım Cennet Mahallesi'nde yapıldı. Burada da 14 bina yeniden yapılmak üzere yıkılıyor. Kentsel dönüşüm özellikle yarısı bizden kampanyası ile İvme kazandı. İBB'nin almış olduğu kararla kaçak yapılan çatı katlarının resmi hale dönüşmesi vatandaşın ilgi göstermesine sebep oldu. Sürekli binaları kontrol ederek risk taşıyan ve yıkılması gereken binaların yenilenmesi için belediye olarak ciddi bir çalışmamız var. Kazasız belasız kontrollü şekilde yürümesi için tüm ekiplerimizle seferber olduk. Bu işi Küçükçekmece'de kısa bir süre içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Ayda 100 civarında bina yıkım ruhsatı veriyoruz. Bunun biraz daha artacağını düşünüyoruz. Sebebi çatı katları ve yarısı bizden kampanyasının vatandaşlar tarafından benimsenmesi. Bu kampanyadan faydalanmak için herkes oturduğu binayı yenilemeye çalışıyor" dedi. - İSTANBUL