Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada

18.03.2023 12:38

-Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada Küçükçekmece'de, okuldan çıkan iki grup lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

- Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, okuldan çıkan iki grup lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tarafların sokak ortasında tekme ve tokatla birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle lise öğrencileri okul çıkışında tartışmaya başladı. İki grup arasındaki tartışma büyüyünce tekme tokat birbirlerine saldıran öğrencileri yanlarında bulunan diğer öğrenciler ayırmaya çalıştı. Sokaktan geçen vatandaşların kavgayı ayırmasıyla son bulurken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada - Son Dakika


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