Küçükçekmece'de Mangala Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Mangala Turnuvası Heyecanı

Küçükçekmece\'de Mangala Turnuvası Heyecanı

Küçükçekmece Belediyesi ve Türkiye Mangala Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Mangala Turnuvası'nda 338 öğrenci kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

13.02.2025 11:25  Güncelleme: 11:34
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Küçükçekmece'de düzenlenen Mangala Turnuvası'nda 338 öğrenci kıyasıya rekabet etti.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Mangala Federasyonu işbirliği ile çocukların analitik ve stratejik düşünme yeteneğini güçlendirmek amacıyla 'Mangala Turnuvası' düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen turnuvada 338 öğrenci kıyasıya rekabet etti. Turnuvaya Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

"Mangala Turnuvası'nı geleneksel hale getirdik"

Yarışmacılarla mangala oynayan Başkan Çebi, "Mangala Turnuvası'na katılarak öğrencilerimizin heyecanına ortak oldum. Mangala kültürümüzdeki en eski ve bugüne kadar gelen zeka ve strateji oyunlarından biridir. Mangala Turnuvasını her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdik. Çünkü bu oyunu gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Öğrencilerimizin gösterdiği centilmenlik ve azim için onlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum "dedi.

Dereceye girenlere ödüller verildi

Mangala Turnuvası'nda; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride toplam 338 öğrenci yarıştı. Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından; ilkokul kategorisinde birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL; ortaokul kategorisinde birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL; lise kategorisinde ise birinciye 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL para ödülü, kupa ve madalya verildi.

Mangala Turnuvası'nda dereceye girenler:

İlkokul kategorisinde:

1. Ceyda Bakır

2. Emre Ertuğrul Hancı

3. Ertuğrul Seçkin

Ortaokul kategorisinde:

1. Alperen Güvenkaya

2. Ecrin Albayrak

3. Hayal Sümeyye Talayhan

Lise kategorisinde:

1. Nur Esma Edebali

2. Vesim Fares

3. Hamide Elo - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Mangala Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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